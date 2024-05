Michelle Hunziker ha un nuovo cavaliere! Spuntano le prime foto con l’uomo del mistero, presentato da Anna Tatangelo.

Ormai sono sempre più insistenti le voci di un nuovo amore per Michelle Hunziker. La showgirl, dopo la rottura con Alessandro Carollo, è stata avvistata in diverse occasioni in compagnia di un misterioso uomo, la cui identità è ancora sconosciuta.

Ma nella nuova presunta relazione di Michelle c’è lo zampino di una delle sue più care amiche: Anna Tatangelo.

Finalmente sono spuntate le prime foto della presunta nuova coppia. Vediamo chi è l’uomo del mistero.

Michelle Hunziker e il suo nuovo cavaliere: le foto della neo coppia

I paparazzi di Diva e Donna sono riusciti a immortalare la nuova coppia insieme, mentre passeggia dopo una cena con Anna Tatangelo e il suo fidanzato, Mattia Narducci. Proprio loro, infatti, avrebbero presentato alla Hunziker l’uomo misterioso con cui è stata paparazzata.

La foto, condivisa sul profilo Instagram del settimanale, è una prova della nuova frequentazione della conduttrice televisiva con un altro uomo dopo la rottura con Carollo.

Nella didascalia si legge: “Michelle Hunziker: ha un nuovo cavaliere. A due mesi dalla fine della relazione con Alessandro Carollo, la conduttrice esce allo scoperto con un aitante uomo. Lui sarebbe un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo, con cui infatti sono usciti a cena“.

Michelle Hunziker: chi è l’uomo del mistero

Ancora nessun nome è stato rivelato, ma come dichiara il settimanale Diva e Donna, pare che il nuovo cavaliere di Michelle Hunziker sia un manager nel mondo della moda.

L’uomo sarebbe, inoltre, un amico del modello Mattia Narducci, fidanzato della cantante Anna Tatangelo.

Per ora il flirt sembra andare a gonfie vele. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire il destino della nuova relazione.