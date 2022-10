Tra le due sorelle Lamborghini non scorre buon sangue, ma pare che Elettra non abbia esultato per la squalifica di Ginevra dal Gf Vip.

L’entrata di Ginevra Lamborghini al Gf Vip ha scatenato il gossip e la curiosità sulla rottura con la sorella Elettra. Da anni, infatti, le due non si parlano e, in più di un’occasione, la ex gieffina ha manifestato l’intenzione di riavvicinarsi alla sorella sottolineando di non essere a conoscenza delle vere cause per cui si è allontanata drasticamente. Il risultato è stata un’altra diffida da parte di Elettra, che ha chiarito di non avere alcuna intenzione di partecipare al “circo” del Gf Vip per un confronto faccia a faccia con Ginevra.

La reazione di Elettra alla squalifica di Ginevra

Nonostante il legame tra le due ereditiere sia stato completamente interrotto, pare che Elettra Lamborghini non abbia esultato per la squalifica di Ginevra dal Gf Vip.

A rivelarlo è stata proprio quest’ultima che, pur non essendo riuscita a riallacciare il legame con la sorella dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà, avrebbe avuto una “soffiata” dai parenti.

“Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so – ha fatto sapere Ginevra in occasione del collegamento con Casa Chi – . Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione”.

“Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da li si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere!”, ha concluso l’ex del Gf Vip, speranzosa di potersi riavvicinare alla sorella.

Riproduzione riservata © 2022 - DG