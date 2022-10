Appuntamento tra Belén Rodriguez e i suoi fan (ed hater) a Torino: così la showgirl argentina ha incontrato anche la sua sosia, Sofia Valleri.

Dagli studi de Le Iene Belén Rodriguez aveva lanciato un appuntamento per il servizio sull’illusione della perfezione estetica e la dismorfofobia. La showgirl è volata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per un faccia a faccia pubblico con chiunque volesse parlare con lei, haters compresi, seduta di fronte a loro come Marina Abramovic al Moma. Tra le migliaia di persone accorse da ogni parte d’Italia, c’era anche una delle sosia di Belén.

La sosia di Belén: “Spero sia contenta”

La Rodriguez si è confrontata con fan, hater e curiosi, fino a quando di fronte a lei non si è accomodata una sua sosia.

“Più mi truccavo più i miei amici dicevano ‘guarda che somigli a Belen’ – ha detto lei alla showgirl, che sorrideva – . E io gli rispondevo ‘ma stai scherzando?!’. Quindi ho iniziato a fare le tue imitazioni, spero che tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti”.

Così la sosia di Belén l’ha salutata con un bacio a distanza ed è andata via, mentre la vera Rodriguez continuava a sorridere intenerita.

