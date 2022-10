Tra gli amori, lunghi e passeggeri, di Antonella Fiordelisi c’è stato anche il giornalista Massimo Giletti: tra loro la passione ha avuto vita breve.

Antonella Fiordelisi è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. Entrata in casa single, pare che la giovane influencer abbia già fatto breccia nel cuore di Edoardo, suo coinquilino. Intanto, fuori dalla casa di Cinecittà, si moltiplicano gli scoop sui flirt che hanno coinvolto la Fiordelisi prima del suo ingresso nel reality show di Canale 5: il settimanale Chi ha documentato la liaison tra Antonella e…Massimo Giletti.

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti, la liaison

Come raccontato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, la Fiordelisi e Giletti avrebbero avuto una conoscenza molto breve, terminata poco prima che lui partisse in vacanza per la Sicilia.

Nelle immagini pubblicate sul settimanale, si racconta una serata trascorsa insieme: dall’arrivo dell’autista a Brera, all’aperitivo tra Antonella e Massimo, passando per una sosta dei due in gioielleria fino all’entrata di entrambi nello stesso portone. Cosa sia accaduto dopo, ovviamente, possono saperlo solo i diretti interessati.

Secondo Chi, tra la Fiordelisi e Giletti ci sarebbe stata una frequentazione durata solo un paio di settimane a luglio scorso, e terminata poco prima che lui partisse alla volta della Sicilia per le vacanze estive.

Riproduzione riservata © 2022 - DG