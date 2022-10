La foto che ritraeva Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme in occasione del compleanno della figlia Sole, sembrava confermare le voci di riappacificazione che si rincorrono da settimane. Dopo aver comunicato la fine del matrimonio lo scorso gennaio, la conduttrice svizzera ha vissuto un amore passionale con il medico Giovanni Angiolini, salvo poi ritornare sui suoi passi. Il legame con Trussardi non si è mai spezzato definitivamente e i ben informati raccontano che sia stata proprio Michelle a riavvicinarsi al marito.

Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi, dopo un intenso pressing, la Hunziker sarebbe riuscita a far capitolare nuovamente il marito.

Perdonatole il flirt estivo con Angiolini, Tomaso Trussardi avrebbe ceduto alle avances della moglie decidendo di ritornare insieme a lei.

L’imprenditore bergamasco, però, avrebbe imposto delle regole al fine di rendere la riappacificazione più serena e il matrimonio duraturo.

Secondo il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, Trussardi avrebbe chiesto alla Hunziker di tenere la bocca cucita sulla sfera sentimentale e di mettere fine ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv.

Solo a queste condizioni, accettate di buon grado da Michelle, il matrimonio tra lei e Tomaso avrebbe visto le luci della ripartenza.

