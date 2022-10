Il 10 ottobre scorso, Sole Trussardi ha festeggiato 9 anni e, nonostante la separazione avvenuta quasi un anno fa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno riunito la famiglia. La foto, che racconta un momento di vita all’insegna della serenità e della spensieratezza, è stata condivisa sui social dalla conduttrice Mediaset. Le voci di un riavvicinamento della coppia hanno, così, iniziato a circolare insistenti.

Da tempo, infatti, si parla di un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi. I due, che hanno ufficializzato la separazione quasi un anno fa, sono stati avvistati insieme in più di un’occasione.

I paparazzi, inoltre, hanno documentato la nottata che l’imprenditore bergamasco avrebbe trascorso a casa della Hunziker confermando, ancora una volta, i pettegolezzi sulla pace tra i due.

Nelle ultime ore, la foto pubblicata da Michelle Hunziker, che ritrae la famiglia felice e riunita, sembra essere l’ennesimo indizio che conferma la fine della crisi.

Per il momento, i diretti interessati preferiscono non esprimersi a riguardo, ma molti sono pronti a scommettere che sia tornato il sereno tra loro.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram