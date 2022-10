Si fanno sempre più insistenti le voci su una riappacificazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: lui fotografato a casa della ex moglie.

Vittorio Feltri, testimone delle nozze tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, aveva detto che le notizie su un possibile ritorno di fiamma tra loro non erano infondate. A confermare le tesi del giornalista ci sono le immagini pubblicate sul settimanale Chi, che ritraggono l’imprenditore bergamasco a casa della conduttrice Mediaset. Lui avrebbe trascorso la notte a casa della (ex) moglie, ma per il momento starebbero affrontando il riavvicinamento con molta discrezione.

Pace tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

“Dopo il forte pressing della conduttrice – che, archiviata la storia con Giovanni Angiolini, è tornata sui suoi passi ricercando l’ex marito – tra i due sta rinfocolando l’amore; in questo momento splende il sole degli affetti ritrovati”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La coppia, che aveva annunciato la separazione lo scorso gennaio 2022, ha poi vissuto un momento di assoluta lontananza durante la quale Michelle aveva imbastito una relazione con l’ortopedico Giovanni Angiolini.

Il flirt tra loro è durato fino a qualche mese fa e, ora, pare che la Hunziker sia intenzionata a riconquistare l’ex marito.

A favorire la riappacificazione ci sarebbe anche Aurora Ramazzotti, futura mamma, che pare abbia riallacciato i rapporti con il secondo marito della madre.

“Il punto focale del ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso è la gravidanza di Aurora: eh, già, perché Aurora e il patrigno, dopo un inizio idilliaco, si erano allontanati e, soprattutto nell’ultimo periodo, il loro rapporto si era ridotto quasi al semplice ‘ciao’ – si legge ancora su Chi – . Oggi però è tornato il sereno anche tra loro due: motivo in più per ricomporre il quadro familiare che si era scomposto. Ben sapendo che l’amore, quello vero, no, non era mai finito […]”.

I diretti interessati, per il momento, non hanno alcuna intenzione di esprimersi a riguardo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG