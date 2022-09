Si rincorrono le voci su un riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: un indizio alimenta il gossip.

È davvero finito il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Secondo le ultime indiscrezioni, pare proprio di no. I due, separati da mesi, sembrava avessero intrapreso strade opposte nonostante gli ottimi rapporti mantenuti per il bene delle figlie Sole e Celeste. La Hunziker aveva voltato pagina con il medico Giovanni Angiolini e lui era stato avvistato in barca con l’imprenditrice inglese Ruzwana Bashir. Eppure, come sostenuto da Vittorio Feltri, testimone delle nozze tra Trussardi e la conduttrice svizzera, le voci di un riavvicinamento potevano essere fondate.

L’indizio che conferma la pace tra Hunziker e Trussardi

Ad avallare le tesi di una riappacificazione ci sono alcuni indizi social seminati da Michelle negli ultimi tempi.

Da alcune settimane, infatti, la showgirl avrebbe rimesso la fede al dito e, nelle ultime ore, si è mostrata in compagnia di Odino, il levriero che, in seguito alla separazione, era andato a Tomaso Trussardi.

Due indizi, quindi, potrebbero costituire una prova: tra la Hunziker e l’imprenditore bergamasco potrebbe realmente essere tornato il sereno.

I due, al momento, preferiscono mantenere il riserbo sulla loro vita privata. Le intuizioni del web, dunque, potrebbero essere fondate o, dietro le immagini e i video condivisi dalla conduttrice, potrebbe celarsi una verità ben diversa.

