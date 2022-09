Momenti di tensione all’Aeroporto di Milano Linate per uno scontro tra Belén Rodriguez e alcuni paparazzi: la showgirl ha chiesto l’intervento della polizia.

I paparazzi non lasciano tregua alle celebrities. Ne sa qualcosa Belén Rodriguez, spesso oggetto delle attenzioni da parte dei fotografi. Nelle ultime ore, però, pare che la showgirl argentina si sia ribellata – invano – alla presenza degli obiettivi in aeroporto, dove era in partenza in compagnia della figlia più piccola, Luna Marì.

La furia di Belén contro i paparazzi

Secondo quanto riportato da Pipol Gossip, Belén si sarebbe molto infastidita per la presenza dei paparazzi in aeroporto.

“Prima le assistenti di volo a cui si è rivolta, poi la stessa showgirl argentina, ha iniziato ad alzare i toni della voce contro dei fotografi – si legge sul portale – attirando così l’attenzione dei molti passeggeri presenti, dicendo: ‘Ragazzi non fatemi le foto oppure chiamo la polizia, in aeroporto non potete fotografarmi’”.

La richiesta di Belén ai fotografi non sarebbe stata accolta tanto che lei, furiosa, avrebbe chiesto l’intervento della polizia.

“A quel punto Belén, visibilmente innervosita, si è rivolta alla polizia che era a pochi metri dalla scena pronunciando queste parole: ‘È vero che non si possono fare le foto in aeroporto’? – si legge ancora – .. Purtroppo per Belén, i poliziotti hanno dato ragione ai fotografi, che hanno così proseguito il loro lavoro mentre la showgirl argentina riprendeva il suo cammino senza replicare anche se stizzita”.

