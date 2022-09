Vita sentimentale intensa quella di Rkomi, avvistato con una nuova ragazza: si scatena il gossip sul nuovo flirt del giudice di X Factor.

La partecipazione a Sanremo 2022 ha permesso alla carriera di Rkomi – all’anagrafe Mirko Martorana – di decollare. Ma non è stata solo la vita professionale del cantante a godere di enorme successo. Dalla scorsa estate, infatti, il nuovo giudice di X Factor è stato al centro del gossip per la relazione con Paola Di Benedetto. Il flirt tra i due è durato un battito di ciglia e, mentre lei pare sia ancora single, lui sarebbe stato avvistato in compagnia di una nuova fiamma.

Chi è la nuova fiamma di Rkomi?

Come riportato dal The Pipol, Rkomi avrebbe cenato in un romantico ristorante di Firenze insieme a Dj Silvie Loto, nome noto nell’ambito dei club e delle discoteche.

Lei, originaria di Firenze ma residente a Milano, ha lavorato in un noto locale di Roma, il Goa, ed è molto seguita sui social dove racconta, oltre alla passione per la musica, anche quella per la moda e il cinema.

Se i fan della coppia Rkomi-Di Benedetto si auguravano ancora un ritorno di fiamma, dovranno arrendersi. Lui pare abbia già dimenticato la ex naufraga, nonostante i rapporti tra i due siano rimasti ottimi così come testimoniato dall’incontro avvenuto sul palcoscenico del Power Hits Estate.

