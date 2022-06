La copertina di Chi li ritraeva mentre si scambiavano un bacio, ma sembra che il servizio fosse vecchio di una settimana e i due si siano lasciati poco dopo la sua uscita.

I rumor su una loro relazione circola già da tempo, ma solo qualche giorno fa è uscita la paparazzata di Chi che ha ripreso un bacio tra loro. In base alle ultime indiscrezioni però, sembra che il sevizio del giornale sia datato e che Paola Di Benedetto e Rkomi si siano già lasciati e che lei sia stata avvistata con un’altra persona.

L’indiscrezione sulla rottura tra Paola e Rkomi

Una foto di Paola

Come riporta Novella 2000, il settimanale Chi ha ripreso Paola e Rkomi mentre si davano un bacio: “I due si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte. È stata Milano, città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi lo loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano. Poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma.

Dopo il Radio Zeta Future Hits Live – Primo Festival dedicato alla generazione Zeta condotto da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante – sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso. Ma nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente“.

In base all’indiscrezione di Very Inutil People e Gossip e Tv, sembra che tra loro sia già finita. Inoltre, pare che Paola Di Benedetto sia stata avvistata l’ultima volta con il cantante il 1 giugno mentre il servizio di Chi era di una settimana prima. Quindi la pubblicazione del servizio Chi i due si sarebbero lasciati e lei è stata avvistata addirittura a cena con un’altra persona.

