Dopo la polemica sugli audio pubblicati da Fedez e la risposta del rapper, la giornalista torna a parlare dei Ferragnez e perchè pensa siano intoccabili.

Dopo la risposta del rapper alla critica della giornalista sugli audio pubblicati, Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare e criticare Fedez e Chiara Ferragni. Sui social, la penna graffiante sottolinea che i Ferragnez siano inattaccabili perchè avrebbero agganci particolari con la stampa.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni e Fedez

Selvaggia Lucarelli risponde sui social alla domanda di un utente sul perchè i The Ferragnez sarebbero intoccabili. La giornalista dichiara: “Per diverse ragioni. Primo per il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini di buoni rapporti di convivenza per stampa, tv, politica, business ecc. Secondo perchè questo ha portato a una quasi totale assenza di analisi critica nei confronti della loro comunicazione“.

E ancora: “Terzo perchè ogni volta che ci si pone in maniera critica nei loro confronti si alzano montagne di insulti, segnalazioni e ostilità dei loro fan, talvolta più o meno istigati dai loro beniamini. Poi arrivano quelli che si accodano alla discussione per autopromozione. Oppure arriva una risposta scomposta di Fedez, che non regge il dissenso nonostante sia pulviscolo in mezzo a tanto assenso.”

La giornalista conclude: “Questo spaventa e silenzia molte persone che avrebbero molto da dire. Il caso dell’audio è paradigmatico: finché non ho sollevato al questione, quasi tutti gli psicologi che poi si sono esposti se ne erano stati zitti. Ci sarebbe anche altro da dire ma ho finito lo spazio.“

