A quanto pare un utente su Tik Tok ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con il conduttore, la risposta di Zorzi è molto chiara.

Il conduttore di Discovery+, mette a tacere alcune dicerie che circolavano su di lui. Un utente, da quello che si capisce, ha pubblicato un video lasciando intendere un flirt con Zorzi e lui risponde a tono sui social. Poi l’ex gieffino parla del lavoro nel mondo dello spettacolo e di cosa pensa davvero sull’ambiente.

La risposta di Tommaso Zorzi che chiarisce il gossip

Dopo che un utente ha pubblicato un video lasciando intendere di aver avuto una relazione con lui, Tommaso Zorzi scrive sui social: “Apri Tik Tok, inventa un gossip, goditi l’attimo, fatti sgamare, rettifica, cancella il tik tok“. Sempre sul post, il conduttore pubblica la risposta del ragazzo che gli chiede scusa in mille modi e poi aggiunge: “Ma un lavoro? Pare brutto?“

Molto chiara dunque la posizione del conduttore che, come riporta Blogtivvu, parla poi del mondo dello spettacolo: “Quando mi chiedono cosa è la cosa che più ho imparato da questo lavoro io rispondo la pazienza. Per uno come me che è nato e cresciuto in una famiglia perbene e fuori dall’ambiente, a volte quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e dei contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestirla.

Non mi vedrete mai rispondere pubblicamente ad un attacco perché non mi interessa. Ho deciso di fare questo lavoro perché è un mestiere che mi piace e mi appassiona, sto imparando a fare il conduttore… ma l’ambiente televisivo mi fa abbastanza c*gare in generale. Io torno a casa e mi faccio i cazz* miei. Adesso ho raggiunto l’equilibrio e sono abbastanza irremovibile.“

