L’ex Miss Italia ha organizzato il suo ultimo servizio fotografico con il pancione, presto dovrà partorire e si mostra bellissima con le sue rotondità.

La seconda gravidanza è quasi giunta al termine e Cristina Chiabotto si concede un fantastico shooting con il pancione di nove mesi. L’ex Miss è radiosa nelle foto, con abiti eleganti che mostrano le dolci forme della gravidanza. Dopo aver sofferto del diabete gestazionale sembra tornata in forma.

Le bellissime foto di Cristina Chiabotto con il pancione

Come riporta Gossip.it: “Cristina vive giorni emozionanti. Anche davanti all’obiettivo mostra il suo volto raggiante. Abbraccia la primogenita con indosso un abito casual rosa, poi posa con un vestito lungo. E’ però col costume da bagno intero nero che si fa vedere sensuale. La bionda cattura l’obiettivo.“

L’ex Miss, in precedenza, aveva parlato delle difficoltà riscontrate nella seconda gravidanza: “Mi sarei mangiata il mondo e in buona parte l’ho fatto in tutte e due le gravidanze. Con questa devo stare attenta, ho il diabete gestazionale e quindi sono seguita da una ginecologa e una dietista specializzata in questo. Nella prima gravidanza non l’avevo, è stata una novità tutta da scoprire e approfondire.

Cristina Chiabotto aggiunge: “Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, diciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguire gli esperti“.

In ogni caso, lo shooting dimostra che ora la bella Miss sta bene ed è tornata quella di prima.

