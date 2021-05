Scopriamo cosa c’è da sapere su Cristina Chiabotto: la storia d’amore con Marco Roscio, i segreti di bellezza e le curiosità sull’ex miss!

Cristina Chiabotto è nata il 15 settembre 1986 (sotto il segno della Vergine) a Moncalieri, in provincia di Torino, da papà piemontese e da mamma beneventana. Del segno della Vergine, fino ai 18 anni è stata una ragazza timida ed introversa, ma quando è entrata a far parte del mondo dello spettacolo il suo carattere è mutato ed è diventata la donna solare, intraprendente, simpatica ed estroversa che oggi tutti noi conosciamo e amiamo. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex miss e quali sono alcuni dei suoi segreti di bellezza!

Chi è Cristina Chiabotto: la biografia della showgirl

Cristina trascorre la sua infanzia a Borgaro Torinese e frequenta poi il liceo a Valdocco, sebbene poi si diplomerà da privatista. La sua carriera comincia come modella, e nei primi anni duemila arriva un grande successo: viene eletta Miss Piemonte. Il titolo non porterà solo grande orgoglio e felicità, ma le permetterà di partecipare a Miss Italia nel 2004, anno in cui vincerà la competizione!

CRISTINA CHIABOTTO

Sarà dunque un successo immediato per lei, che subito si ritroverà catapultata nel mondo dello spettacolo. Arriverà prima Lo Zecchino D’oro, poi le famose pubblicità al fianco di Alex Del Piero e tanto altro, fra cui i collegamenti del Festival di Saremo condotto da Bonolis, Ballando con le stelle e la conduzione nel 2006 de Le Iene e del Festivalbar.

Nella sua carriera presenterà anche Real TV, i Wind Music Awards e I Menù di Giallo Zafferano, mentre nel 2013 diventerà il volto ufficiale di JTV, il canale ufficiale della Juventus. Ma non c’è solo spazio per la TV nella sua vita lavorativa: nel 2014 arriverà la pubblicazione del suo primo libro, Di notte contavo le stelle, un racconto dove Cristina veste i panni del suo alter ego Clara, scritto per celebrare i 10 anni di carriera nel mondo dello showbusiness.

Cristina Chiabotto e il fisco: il debito da 2.5 milioni

Nel novembre del 2019 viene alla luce il grosso debito col fisco da parte di Cristina Chiabotto. La cifra? Circa 2,5 milioni di euro. I primi accertamenti risalgono già al 2014: a causa di questo grosso debito, la Chiabotto ha chiesto l’avvio della procedura di liquidazione prevista dalla legge “Salva-suicidì”.

La vita privata di Cristina Chiabotto

Dal 2005 al 2017 il fidanzato di Cristina Chiabotto è stato Fabio Fulco, un noto attore. Il loro amore, nato nel dietro le quinte di Ballando con le stelle (tutti e due erano concorrenti dello show di Rai 1), si è poi rotto improvvisamente. Sull’ex compagno Cristina Chiabotto ha raccontato a Oggi: “Ci penso di continuo, a Fabio. Penso soprattutto a come sta. E, chiaro, mi chiedo pure se veda qualcuno. Allo stesso tempo sono felice di aver trovato il coraggio di affrontare il problema, anziché rimandarlo”, mentre a Verissimo aveva detto:

“Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione.” Nel 2018 è stata pizzicata in compagnia di un’altra fiamma, il manager Marco Roscio. Ed è l’uomo che poi ha sposato.

Il 18 gennaio del 2021, su Instagram, hanno annunciato con un post l’arrivo della prima figlia. Il giorno della festa della mamma del 2021, il 9 maggio, ha potuto invece annunciare la nascita della figlia, avvenuta il 7 maggio, con un post sui social.

Chi è il marito di Cristina Chiabotto, Marco Roscio

Dopo 12 anni di relazione con Fabio, Cristina ha ritrovato il sorriso grazie a Marco Roscio, manager di una cartiera e anche lui originario di Torino. Non è chiara come sia nata la relazione fra i due, anche perché Marco non è un volto noto al mondo dello spettacolo, ma i due erano stati paparazzati a Portofino insieme, e poi sono arrivate le conferme di una vera e propria relazione.

Oltre alle loro origini piemontesi, la coppia condivide anche la passione per il calcio e, in particolare, per la Juventus! La coppia si è sposata il 21 settembre a Venaria Reale: matrimonio da favola e ricevimento con 400 invitati.

Le 9 curiosità su Cristina Chiabotto

– Pratica assiduamente yoga e pilates per mantenersi in forma.

– Le piace avere un look casual e acqua sapone. I suoi capi preferiti sono le jumpsuit, sneakers e i leggins.

– Non sopporta le ballerine e i mix di fantasie per capi diversi.

– È una taglia 44 ed è alta 1.84. Le piace mangiare di tutto, ma cura molto il proprio aspetto con ginnastica e tanta frutta e verdura.

– È tifosa sfegatata della Juventus.

– A Vanity Fair ha rivelato di avere qualche problema a prendere in considerazione l’idea di stare con un uomo più basso di lei: “Ammetto di avere un certo pregiudizio nei confronti delle coppie in cui la donna è molto più alta di lui: sì, certo, conta il sentimento, ma anche l’estetica ha il suo ruolo. E poi a me piace il senso di protezione che un uomo più alto comunica.”

– Uno dei suoi segreti di bellezza è bere tanta acqua: almeno un litro e mezzo al giorno.

– Nella sua borsa non mancano mai specchietto, burro di cacao e cipria, per sistemare il trucco ad ogni evenienza.

– Cristina Chiabotto e i capelli, un vero e proprio amore! La showgirl ama infatti avere i suoi capelli sempre perfetti e sperimentare tagli all’ultima moda: oltre ai capelli lunghi e lisci l’abbiamo vista con una frangia e la tinta più scura, ma anche con i capelli cortissimi. Sul suo profilo Instagram ama condividere foto dei suoi look.

Dove abita Cristina Chiabotto?

Cristina e il compagno dovrebbero risiedere a Torino, dove sono stati pizzicati più volte. Non è però noto dove si trovi la casa dei due.