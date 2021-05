Cristina Chiabotto ha annunciato via social di essere diventata mamma per la prima volta: è nata la piccola Luce Maria.

Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono finalmente diventati genitori: l’ex Miss ha annunciato via social la nascita della piccola Luce Maria, sua prima figlia. La bambina è nata il 7 maggio, giusto in tempo per la festa della mamma (e con un paio di giorni di ritardo rispetto al termine previsto). “Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma”, ha scritto Cristina Chiabotto postando la foto della manina della piccola Luce Maria.

Cristina Chiabotto: è nata la prima figlia

Cristina Chiabotto è diventata mamma della sua prima figlia, la piccola Luce Maria. La modella ha dato l’annuncio con enorme gioia via social, dove ha scritto: “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papa’ ti amiamo gia’ tantissimo.” L’ex Miss e suo marito sono convolati a nozze nel 2019 e alcuni mesi fa avevano annunciato l’arrivo della loro prima figlia.

Cristina Chiabotto aveva svelato a Verissimo di aver voluto aspettare a dare il gioioso annuncio pubblicamente perché durante i primi mesi di gravidanza avrebbe vissuto alcune preoccupazioni per via della pandemia da Coronavirus. Oltre ad aver perso la sua adorata nonna proprio a causa di Covid19, la Chiabotto aveva scoperto di essere positiva al virus mentre era incinta.

Il Coronavirus durante la gravidanza

Nel salotto tv di Silvia Toffanin l’ex Miss ha svelato di aver avuto il Coronavirus in forma leggera mentre era incinta, e di aver deciso per questo di aspettare ad annunciare pubblicamente la sua gravidanza. “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”, aveva rivelato. Oggi lei e Marco Roscio hanno finalmente potuto abbracciare la loro bambina e sono più felici ed innamorati che mai.