Iva Zanicchi ha dovuto lasciare lo studio dell’Isola dei Famosi per via della reazione avuta alla sua mano dopo la puntura di una vespa.

In tanti sui social hanno chiesto a Iva Zanicchi quali fossero le sue condizioni visto che, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, l’opinionista era stata costretta a lasciare anzitempo lo studio tv per fare una corsa in pronto soccorso in seguito a una puntura di vespa. Attraverso i social la cantante ha tranquillizzato i suoi fan e ha mostrato la sua mano, ancora gonfia dopo la puntura dell’insetto. “Mi state chiedendo in tanti della mano, eccola, mi sto riprendendo. Un bacio“, ha scritto Iva Zanicchi nel suo post via social.

Iva Zanicchi: la mano gonfia

Attraverso i suoi canali social Iva Zanicchi ha mostrato la sua mano gonfissima a seguito di una puntura di vespa. La stessa cantante aveva annunciato di dover fare una corsa in ospedale per via della reazione avuta a seguito della puntura dell’insetto, e durante la diretta dell’Isola dei Famosi aveva affermato: “Volevo una mano da diciottenne e mi sono fatta pungere da una vespa, ho anche un po’ di febbre… voglio andare a casa. Buona serata a tutti, il medico ha detto che potrei fare un giro al pronto soccorso, se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì”.

Fortunatamente a parte il gonfiore le condizioni della cantante sarebbero buone e lei stessa ha voluto tranquillizzare i fan attraverso i social. In tanti tra i suoi ammiratori le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione.

Il ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi e il lutto

Iva Zanicchi è approdata all’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini in qualità di opinionista dello show. L’ultimo anno non è stato facile per la cantante, che ha sconfitto il Covid e che, a causa del virus, ha perso uno dei suoi adorati fratelli.