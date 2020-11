Iva Zanicchi sta vivendo un lutto terribile: è morto il fratello. L’addio, pubblicato sul suo profilo Instagram, commuove i fan.

Momento molto delicato per Iva Zanicchi. Dopo la gioia provata per aver sconfitto il Covid-19, la cantante ha dovuto dire addio all’amato fratello. Attraverso il suo profilo Instagram, l’Aquila di Ligonchio ha reso pubblica la terribile notizia, pubblicando una fotografia davvero dolce. Iva non ha specificato il motivo per cui suo fratello è morto, ma, molto probabilmente, l’uomo è scomparso a causa del Coronavirus. All’epoca della scoperta della sua positività, infatti, la Zanicchi aveva rivelato che molti membri della sua famiglia si erano infettati.

Iva Zanicchi in lutto: l’addio al fratello

Davanti alla morte non si è mai pronti. Che sia un familiare, un amico o l’animale domestico, è sempre difficile accettare il vuoto che si avverte nel profondo del cuore. Iva, felice per aver sconfitto il Covid-19, si è ritrovata a fare i conti con un lutto terribile: la morte del fratello. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae proprio con il familiare. A didascalia, si legge: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”.

Poche parole, ma ricche di dolore. L’Aquila di Ligonchio non ha aggiunto altro, per cui non conosciamo le cause della morte dell’uomo.

Molto probabilmente, il fratello della cantante è scomparso a causa del Coronavirus. Quando Iva aveva annunciato di essere positiva al Covid-19, infatti, aveva rivelato che molti suoi familiari erano malati. “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella”, aveva ammesso.

L’affetto di amici, colleghi e fan

La triste notizia della morte del fratello, ha subito catturato l’attenzione di amici, colleghi e fan. Molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno espresso alla Zanicchi il proprio affetto.

Cristiano Malgioglio, molto legato alla cantante, ha scritto: “Iva tesoro, che tristezza… sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio”. Monica Setta, che conosceva il fratello, ha commentato: “Iva, un abbraccio affettuoso. Antonio viaggia, lieve, verso un paradiso di pace”.