Un vero e proprio tombeur de femmes: nella sua vita Diego Armando Maradona ha amato tantissime donne. Ecco chi sono.

Una vita vissuta al massimo non solo dentro il campo ma anche fuori. Diego Armando Maradona, il campione argentino ribattezzato El Pibe de oro, non era solo il calciatore più desiderato in campo ma anche l’uomo più amato dalle donne. E la sua lista, in fatto di conquiste è davvero lunga. Dall’ex moglie Claudia Villafane a Cristiana Sinagra passando per Rocio Oliva, più giovane di lui di ben 30 anni. Ecco tutte le donne che ha amato.

Le donne di Diego Armando Maradona

Se dovessimo usare un aggettivo per descrivere Maradona sicuramente potremmo usare la parola “eccesso”. Nella sua vita, infatti, non si è fatto mancare nulla. I successi che ha raggiunto, però, non sono stati solo quelli sul manto erboso ma anche fuori, nella vita privata, molti dei quali – se non la maggior parte – finiti sotto i riflettori.

Fonte foto: https://www.instagram.com/cristianasinagra/

Se è vero che il primo amore non si scorda è anche vero che quell’amore adolescenziale, Maradona ha deciso di sposarlo. Stiamo parlando di Claudia Villafane, la sua prima fidanzata con cui è stato sposato fino al 2004. Dalla loro unione, inoltre, sono nati anche due figli: Dalma e Giannina Maradona.

In seguito si è saputo che Maradona ha avuto un figlio anche da Cristiana Sinagra, avvenente donna napoletana, che ha frequentato nel periodo in cui era ancora sposato con la Villafane. Dalla loro storia è nato Diego Armando Maradona Jr che però solo dopo delle dure battaglie legali, durante 20 anni, e il test del DNA, ha deciso di riconoscere.

Nel 2013, inoltre, è diventato padre di Diego Fernando Maradona, il figlio avuto dall’allora compagna Veronica Ojeda. Non sappiamo come i due si siano conosciuti ma nonostante i 20 anni di differenza hanno deciso di frequentarsi. Una volta saputo che la donna fosse incinta pare che le abbia detto di non voler riconoscere il bambino e le avrebbe richiesto indietro anche beni e regali per un valore di 18 milioni di euro.

I flirt di Diego Armando Maradona

Secondo i ben informati a cavallo degli anni ’80 il calciatore argentino si sarebbe preso una bella infatuazione per la showgirl Heather Parisi. Sembrerebbe che tra i due, all’epoca, ci sia stato anche un flirt che tra tanti tira e molla sarebbe durato due anni, dal 1984 al 1986.

In passato, inoltre, anche l’ex autista di Maradona aveva parlato di un via vai di donne che lui stesso accompagnava a casa del calciatore. All’epoca si è parlato di migliaia e migliaia di donne, ma non si è mai saputo quale fosse il numero preciso.

Sempre negli anni ’80, inoltre, secondo quanto raccontato dal giornalista Emilio Perez de Rozas, pare che Maradona avesse preso una vera e propria ossessione per Carolina di Monaco. Tra i due, però, non c’è mai stato nulla.

Diego Armando Maradona

L’ultima donna di Diego Armando Maradona

In ordine di tempo l’ultima donna del calciatore argentino è stata Olivia Rocio, calciatrice di professione. Tra i due è stato amore a prima vista? Difficile da dirlo, quello che è certo è che la loro relazione è durata per ben sei anni e nel 2018 avevano deciso anche di convolare a nozze. Secondo alcuni rumors i due si erano rivolti anche Papa Francesco per chiedere se potesse unirli in matrimonio.