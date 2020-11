Procede a gonfie vele la liaison tra Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Beretta. A quanto pare la nuova fiamma dell’influencer le avrebbe fatto un prezioso e insolito regalo.

Nonostante continuino a vivere la loro liaison nel massimo riserbo, tutto procederebbe liscio come l’olio tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Secondo Chi il giovane rampollo della famosa famiglia fabbricante d’armi avrebbe regalato all’influencer un prezioso fucile con inciso il suo nome. Lei, per ricambiare, lo avrebbe portato invece a conoscere i suoi parenti.

Giulia De Lellis: il regalo di Carlo Beretta

Stando a quanto rivelato da Chi Carlo Beretta, erede della famiglia Beretta e nuova fiamma di Giulia De Lellis, le avrebbe fatto dono di un prezioso fucile.

I due sono stati paparazzati a Pomezia, dove l’influencer avrebbe presentato per la prima volta il nuovo fidanzato ai parenti. Sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini le cose tra i due sarebbero serie, e infatti starebbero cercando un appartamento a Milano dove andare a convivere. Sarà vero?

L’influencer si era trasferita a Milano durante il suo ritorno di fiamma con Andrea Damante, naufragato inesorabilmente dopo appena un paio di mesi. Il dj veronese ha confessato a Verissimo di esserci rimasto male nell’aver appreso la nuova liaison della De Lellis (con quello che era un suo amico, Carlo Beretta) dai social, e non dai due diretti interessati come avrebbe voluto.

Benché la storia con Carlo Beretta sia iniziata durante l’estate la De Lellis non ha mai ufficializzato il rapporto attraverso i social e, secondo Chi, la richiesta sarebbe stata avanzata dallo stesso rampollo, geloso della sua privacy. Nel frattempo sembra che l’influencer abbia definitivamente archiviato la fine della storia d’amore con Andrea Damante, che continuerebbe a vedere di tanto in tanto per via del cagnolino che hanno adottato insieme, Tommaso Kowalski.