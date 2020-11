Emma Marrone non vuole figli per il momento e ha spiegato perché a suo avviso la maternità non è un obbligo.

Dopo 10 anni di successi nel mondo della musica Emma Marrone ha imparato a tenere la sua vita privata sotto una campana di vetro, e a chi le chiede se desideri diventare mamma la cantante sa dare una risposta ben precisa: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata”, ha dichiarato a Il Messaggero.

EMMA MARRONE

Emma Marrone: i figli e la maternità

Emma Marrone ha deciso che per il momento ha intenzione di dedicarsi totalmente alla carriera e alla sua grande passione, la musica, coltivando gli affetti di sempre. Per il momento la maternità non sarebbe tra i desideri della cantante che a Il Messaggero ha anche confermato di non aver ancora trovato l’uomo giusto per lei:

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola.(…) Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”, ha confessato la cantante che dopo la sua nota liaison con Stefano De Martino (agli esordi della sua carriera) ha sempre preferito mantenere la massima riservatezza sulla sua sfera privata.

Il Natale con i parenti più stretti

A causa delle norme per l’emergenza Coronavirus Emma Marrone trascorrerà il Natale con i parenti più intimi, e a tal proposito ha detto di essere felice di non dover rispondere come sempre a domande invadenti (sulla sua vita privata o sui figli) a lei poste da altri parenti.

“Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?”’. (…)Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”, ha dichiarato la cantante, che a Il Messaggero ha confermato di essere disposta a non escludere tale possibilità per se stessa in futuro.