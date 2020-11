Al Grande Fratello Vip Enock Barwuah ha accusato un malore una volta appreso che il reality show durerà fino a febbraio. A confortarlo ci ha pensato Elisabetta Gregoraci.

Il GF Vip non terminerà come previsto dai concorrenti il 4 dicembre, bensì durerà fino a febbraio. La notizia è stata un vero e proprio shock per i vip nella casa di Cinecittà, e Enock Barwuah ha addirittura accusato un piccolo malore: “Soffro i luoghi chiusi, mi sento soffocare, voglio uscire”, ha detto il fratello di Mario Balotelli, mentre gli altri sono accorsi in suo aiuto. Elisabetta Gregoraci, che si è detta pronta a lasciare il reality show il prossimo 4 dicembre, ha intimato a Enock di provare a restare per altri 10 giorni all’interno dello show.

Enock Barwuah: malore al GF Vip

Scoprire che il Grande Fratello Vip durerà fino a febbraio è stata una vera e propria doccia fredda per i concorrenti del reality show.

Alcuni di loro – come la Gregoraci – hanno deciso che lasceranno il programma il 4 dicembre, data in cui inizialmente il reality show sarebbe dovuto finire. Appresa la notizia Enock Barwuah ha avuto un attacco di panico, e gli altri concorrenti hanno cercato di sostenerlo e rassicurarlo: “Mancano solo dieci giorni al 4 dicembre, resisti almeno fino alla fine del primo contratto. Hai già passato 70 giorni”, gli ha detto l’ex velino Pierpaolo Pretelli, mentre Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “Quando ti senti soffocare, guarda il cielo”. Enock probabilmente lascerà il programma il 4 dicembre, mentre alcuni vip all’interno della casa sono convinti di voler restare fino alla fine del programma (a cui intanto sono attesi 9 nuovi concorrenti).

L’addio di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha già fatto sapere che lascerà il programma il 4 dicembre per tornare da suo figlio, Nathan Falco, da ormai due mesi lontano da lei. “Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma”, ha confessato la showgirl a Pierpaolo Pretelli, con cui ha stretto un forte legame nella casa del reality show.

