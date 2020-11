Per Elisabetta Gregoraci scoprire che il GF Vip sarà prolungato fino a febbraio è stata una vera e propria doccia fredda: la showgirl ha comunicato di essere pronta a lasciare quanto prima lo show.

Lunedì 23 novembre i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi a parte del fatto che lo show continuerà ininterrottamente fino a febbraio. Qualcuno di loro ha preso la notizia positivamente mentre per altri – come Elisabetta Gregoraci – è stata una vera e propria doccia fredda. La showgirl, già lontana da suo figlio Nathan da oltre 2 mesi, ha annunciato di essere decisa a lasciare il programma, e confidandosi con Pierpaolo Pretelli ha detto: “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto.“

Elisabetta Gregoraci

GF Vip: Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare

Elisabetta Gregoraci non ha intenzione di trascorrere altro tempo (né tanto meno le feste natalizie) lontana da suo figlio Nathan Falco: il bambino, nato dall’amore per Flavio Briatore, ha trascorso questi mesi insieme al padre. Più volte nella casa del reality show Elisabetta Gregoraci si è commossa pensando a lui, e ora che ha saputo che il programma verrà prolungato fino a febbraio, si è detta pronta a lasciare definitivamente la casa di Cinecittà.

“Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. È già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo. Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta…“, ha confessato a Pierpaolo Pretelli, con cui all’interno del reality show ha instaurato un profondo legame. Al momento sembra che Pierpaolo sia pronto a salutarla, e chissà se il loro rapporto continuerà una volta che anche lui sarà uscito dal reality show.

I nuovi concorrenti e il prolungamento dello show

Alfonso Signorini ha confermato che in via del tutto eccezionale questa quinta edizione del GF Vip durerà fino a febbraio e a sorpresa ha annunciato che entreranno ben 9 personaggi famosi nella casa del reality show nel solo mese di dicembre. Tra questi c’è anche Cristiano Malgioglio, ex concorrente del programma, il cui ritorno nella casa di Cinecittà è atteso per le prossime settimane.