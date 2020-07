Sono sempre di più i vip ad aver ingaggiato delle vere e proprie battaglie social contro gli haters (che li perseguitano). Ecco di chi si tratta!

Alcune schermaglie social tra vip e influencer e il loro fitto gruppo di haters sono ormai famose anche a chi è lontano dai meccanismi dei social. Molti hanno spesso controbattuto con ironia alle polemiche create dai fan, mentre molti altri…hanno necessariamente dovuto farci l’abitudine: da Chiara Ferragni, a Belen, scopriamo quali sono i vip più odiati dei social e per quale motivo vengono attaccati così spesso!

I vip più odiati dei social: ecco chi sono

Quando si parla di haters e di social è impossibile non fare il nome di Chiara Ferragni. Pur essendo una delle influencer più seguite del mondo è indubbio che la creatrice di The Blonde Salad sia uno dei personaggi più famosi dello star system più presi di mira dagli haters.

Su Instagram l’hanno criticata per i suoi “look poco decorosi per una madre“, per aver fatto sfoggio vergognoso della sua ricchezza, per essere una cattiva madre e, non ultimo, per i suoi piedi!

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, però, ha imparato a gestire le critiche con ironia, e talvolta è accorso in suo aiuto persino il marito Fedez!

Sempre per restare in Italia tra i vip più odiati sui social non manca ovviamente la bellissima Belen Rodriguez, puntualmente accusata di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto e al contempo di essere una cattiva madre per il modo in cui mette in mostra il suo corpo.

Stefano Gabbana e la bufera con la Cina!

Una delle celebrità più odiate dei social è indubbiamente Stefano Gabbana, che nel 2018 ha dato vita a una mezza crisi diplomatica con la Cina dopo aver fatto delle battute assolutamente fuori luogo su Instagram (secondo gli screenshot postati da una ragazza di nome Michaela Tranova, avrebbe definito la Cina “una mafia maleodorante, sporca e ignorante”).

Inutile dire che in Cina è scoppiato un putiferio e che Dolce&Gabbana sono stati praticamente invitati a non mettervi più piede. I due sono stati costretti ad annullare un loro show, e hanno poi pubblicato un video di scuse, ma il web non dimentica.