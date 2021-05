Damiano dei Maneskin è uscito allo scoperto con la sua fidanzata, mentre Nicolò Zenga ha annunciato le sue nozze: ecco quali sono stati i gossip del weekend.

Tra fiori d’arancio, nascite e fidanzamenti, il weekend del 10 maggio è stato ricco di news a dir poco primaverili per i fan del gossip. Nicolò Zenga, figlio di Walter Zenga, ha annunciato di aver fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata (attrice di Un posto al sole) Marina Crialesi. Intanto Cristina Chiabotto ha annunciato la nascita della sua prima figlia e Damiano David dei Maneskin è finalmente uscito allo scoperto con la sua fidanzata. Scopriamo quali sono stati i gossip del weekend!

Le news del weekend

Nicolò Zenga ha postato sui social un tenero scatto in cui è ritratto in compagnia della fidanzata e promessa sposa Marina Crialesi, che alla mano sfoggiava un prezioso anello di fidanzamento. “Ha detto sì!”, ha annunciato con gioia il figlio di Walter Zenga nel suo post. La coppia (stando a quanto riporta Today.it) avrebbe iniziato a frequentarsi soltanto 6 mesi fa dopo una prima conoscenza avuta tramite social.

Damiano David intanto ha deciso di mettere fine alle tante voci sulla sua vita privata “presentando” per la prima volta la sua fidanzata via social: si tratta della modella ed influencer Giorgia Soleri. “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?”, ha scritto il cantante postando una sua foto in cui è ritratto insieme alla fidanzata.

Cristina Chiabotto e Lady Gaga: le ultime news

Intanto Cristina Chiabotto ha annunciato con felicità di essere diventata mamma: il 7 maggio – giusto in tempo per la festa della mamma – la modella ha potuto finalmente abbracciare la sua prima figlia, la piccola Luce Maria. Sui social l’ex Miss ha postato la prima foto della manina della bambina.

Lady Gaga invece durante il weekend ha salutato la Capitale, dove si sono svolte le riprese dell’ultimo film di Ridley Scott House of Gucci (dove lei veste i panni di Patrizia Reggiani). Lasciando l’hotel di Roma in cui ha alloggiato durante le riprese, la cantante ha depositato a terra alcuni tulipani gialli per i suoi fan.