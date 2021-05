Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli, ha rivelato di essere incinta raccontando del tumore scoperto quando aveva 30 anni.

Gabrielle Caunesil è una modella francese, moglie dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli. Oggi i due aspettano il loro primo bebè (in arrivo a novembre 2021) e nel post con cui hanno dato il gioioso annuncio la modella ha rivelato di aver sofferto per molto tempo prima di riuscire finalmente ad avere questa gravidanza. A causa dell’endometriosi e di un tumore all’ovaio i medici le avrebbero detto che non avrebbe potuto avere figli.

“Ad ottobre 2021, 3 giorni dopo il mio 30esimo compleanno ho scoperto di avere un tumore all’ovaio e l’endometriosi. In seguito ho fatto dei controlli per capire come sarei potuta rimanere incinta”, ha raccontato la modella tramite social.

Gabrielle Caunesil: il dramma dell’infertilità

Come altre influencer prima di lei, anche Gabrielle Caunesil ha deciso di rivelare tramite social le difficoltà da lei vissute a causa dell’infertilità. La moglie di Riccardo Pozzoli avrebbe odiato per anni la giornata dell’8 maggio (dedicata alla festa della mamma) proprio perché le ricordava che non avrebbe potuto avere un figlio.

“La verità è che ho sempre odiato la festa della mamma, mi sarei voluta nascondere e piangere ogni anno in quell’esatta data. Primo perché mi ricorda l’assenza di mia mamma, secondo perché per me rappresentava un sogno che potevo raggiungere, la fragilità del mio corpo, l’infertilità”, ha confessato via social.

Finalmente il primo bebè

Oggi Gabrielle Caunesil e suo marito Riccardo Pozzoli stanno per realizzare il loro sogno: a novembre 2021 nascerà il loro primo bebè. La modella ha rivelato di aver scoperto di essere incinta il giorno della festa del papà, alcuni mesi prima.

“Era la festa del papà quando ho scoperto di essere incinta, era a marzo, anche consapevolezza del mese dell’endometriosi. Erano le 7h13 del mattino, ero sotto la doccia, quando ho fatto il test. Ho fatto così tanti test prima, tutti negativi… Ho pianto così tante volte”, ha raccontato la modella nel suo post via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gabriellecaunesil/?hl=it