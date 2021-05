Brando Giorgi ha dovuto interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi per sottoporsi ad un’operazione d’urgenza ad un occhio.

A causa di un distacco della retina Brando Giorgi ha dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto”, ha confessato a Domenica Live – dove si è presentato con degli occhiali scuri per via del delicato intervento da lui subito – e ha aggiunto: “Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”.

Brando Giorgi

Brando Giorgi: l’intervento all’occhio destro

Brando Giorgi ha vissuto una brutta disavventura durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi: improvvisamente l’attore ha dovuto lasciare il reality show e fare ritorno in Italia a causa dell’improvviso distacco della retina al suo occhio destro.

Lui stesso ha confessato di non riuscire a vedere praticamente nulla a causa dell’infortunio, e al salotto di Domenica Live ha rivelato che avrebbe potuto rischiare addirittura di perdere la vista: “Ho rischiato grosso. Se non si fosse intervenuti per tempo sarebbe stato più complesso fare l’operazione e avrei rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”, ha spiegato l’ex naufrago.

Le condizioni dell’attore

I giorni successi all’intervento da lui subito, Giorgi non ha perso occasione per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ovviamente ha ringraziato tutti coloro che gli hanno inviato il loro sostegno e i loro messaggi d’affetto. Dopo un periodo di riposo l’attore ha assicurato che il suo occhio tornerà in buone condizioni e sui social ha manifestato la sua gratitudine verso il team medico che si è preso cura di lui durante l’operazione. Ovviamente accanto all’attore è sempre stata presente la moglie, Daniela Battizzocco.