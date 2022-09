Manuel Bortuzzo si dice felice per la partecipazione al Gf Vip, ma così smentisce le ultime dichiarazioni del padre Franco.

Nella vita di Manuel Bortuzzo, radicalmente cambiata in seguito all’incidente che lo ha costretto su una sedie a rotelle, è costante la presenza del padre Franco. È lui che si occupa appieno del figlio ed è sempre lui che si è reso autore di alcune dichiarazioni sulla vita privata di Manuel, a costo di ferire anche le persone che gli sono state vicine. Tra Lulù Selassié, ex di Bortuzzo junior, e il signor Franco, non è mai corso buon sangue e lui non ha lesinato interviste in cui esprimeva tutto il suo disappunto nei confronti dell’ereditiera. Ma le parole poco felici del padre di Manuel sono state rivolte anche nei confronti del Grande Fratello Vip.

Manuel Bortuzzo e il padre Franco, chi dice la verità?

Intervistato da Novella 2000, Franco Bortuzzo non ha risparmiato parole al vetriolo nei confronti del reality show di cui Manuel è stato protagonista.

“Lì ha vissuto momenti che sicuramente ricorderà sempre questo è ovvio. Però il GF Vip non era il programma adatto a lui – aveva commentato il signore – . A dire il vero a Manuel non è piaciuto molto. Da oggi lo vedremo in altre trasmissioni”.

Parole, quelle di Bortuzzo senior, che lasciavano trapelare un po’ di acredine nei confronti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Eppure, nelle ultime ore, Manuel ha raccontato l’esatto opposto rispetto al padre. Ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma si è detto felice per la partecipazione al Gf Vip.

“Non mi sono assolutamente pentito di averlo fatto. E anzi sono contento perché mi ha dato la possibilità davvero di cercare di lasciare qualcosa nel cuore delle persone – ha commentato il giovane – . Cose che potevano essere delicate da raccontare in televisione. Era la prima volta di un disabile in quel programma”.

