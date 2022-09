La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe non essere stata del tutto archiviata: nuove indiscrezioni sul riavvicinamento.

La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata annunciata alcuni mesi fa. Per tutta l’estate la conduttrice è stata al centro del gossip per il flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, mentre l’imprenditore bergamasco è stato avvistato in compagnia della manager 39enne Ruzwana Bashir. Da diverse settimane, però, la ex moglie di Eros Ramazzotti è tornata single e le voci sul riavvicinamento con il padre delle sue figlie più piccole, Sole e Celeste, si fanno sempre più insistenti.

Vittorio Feltri su Trussardi e Hunziker, poi la bordata alla conduttrice

A parlare delle ipotesi di una riappacificazione tra la Hunziker e Trussardi è stato Vittorio Feltri, grande amico dell’imprenditore bergamasco e testimone di nozze.

“Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni […]Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco – ha spiegato il giornalista in un editoriale per Novella 2000 – . Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata”.

Ipotizzando, dunque, che le indiscrezioni sul ritorno di fiamma tra la ex coppia possano essere vere, Feltri non ha esitato a tessere le lodi di Trussardi, lanciando una dura accusa nei confronti di Michelle.

“Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente – ha commentato – . Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”.

“La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione – ha ironizzato velenoso – . Ma Tomaso è Tomaso. E non si discute”.

