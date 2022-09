Nuova fiamma per Tomaso Trussardi che pare aver dimenticato Michelle Hunziker definitivamente: visto in barca con una donna…

Tomaso Trussardi si è messo alle spalle definitavamente la sua relazione storica con Michelle Hunziker. Un indizio è arrivato, con ogni probabilità, dai recenti scatti di Diva e Donna che lo hanno pizzicato in compagnia di una donna a bordo di uno yacht.

Tomaso Trussardi ha un nuovo amore?

Come detto, potrebbe esserci un’altra donna nel cuore, o per lo meno, nella vita di Tomaso Trussardi. L’uomo si è concesso una gita in Costiera Amalfitana tra tuffi in mare aperto e cene sullo yacht. Con lui anche Ruzwana Bashir, considerata tra i giovani più influenti al mondo. La donna, nata a Skipton, nel Regno Unito, è fondatrice e ceo di Peek, una società di viaggi con sede a San Francisco, in California.

I due sono stati visti insieme anche se negli scatti di Diva e Donna non sembrano esserci stati momenti particolarmente “intimi” se non tanta serenità e qualche sorriso.

Tra Trussardi e la Bashir, selezionata nel 2012 per la lista Forbes 30 Under 30 sulla tecnologia e nel 2014 per le 100 persone più creative di Fast Company, sembra vedersi della confidenza. Chissà se le cose possono trasformarsi in qualcosa di più.

Quasi certamente, però, la relazione con Michelle Hunziker appare ampiamente superata nonostante qualche indiscrezione delle scorse settimane che voleva i due essere molto vicini per la seconda volta e in cerca di una via comune per riconciliarsi sentimentalmente.

Al momento non ci sono, ovviamente, notizie ufficiali in merito alla vecchia relazione e ad eventuali nuovi flirt. Chissà, però, che qualcuno non possa presto sbilanciarsi in un senso o in un altro e far sapere ai fan la situazione.

