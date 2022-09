Non sta bene Carmen Di Pietro che dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi sta riscontrando grossi problemi nel tornare alla normalità.

L’abbiamo vista in ogni veste possibile a ‘L’Isola dei Famosi’, e anche dopo diversi giorni dal termine dell’esperienza al reality, Carmen Di Pietro fa ancora parlare. Intervistata dal settimanale Nuovo, la donna ha raccontato di avere diverse problematiche legate al riadattamento alla vita di tutti i giorni, specie per quanto riguarda alimentazione e riposo.

Carmen Di Pietro: “Ossessionata dal cibo e non dormo”

Come anticipato, Carmen Di Pietro ancora non si è ripresa dalla partecipazione all’Isola dei Famosi avvenuta ormai diversi mesi fa. L’ex naufraga ha confermato, parlando al settimanale Nuovo, di avere problemi legati al cibo ma anche nel riposo notturno e, quindi, al dormire.

“Non mi vergogno di dire che potrei ricorrere all’aiuto di uno psicologo”, ha spiegato la donna. “Ormai non posso uscire di casa se non ho la borsa piena di cibo e preferisco dormire a terra anziché sul mio letto”.

La spiegazione della showgirl è proseguita: “Prima di partire per L’Isola dei Famosi mangiavo 250 g di pasta al giorno e proteine la sera, anche per poter rendere meglio in palestra. In Honduras non si poteva e questa privazione ha creato un grave disturbo che spero mi passi. Dal mio ritorno, nella mia borsa non mancano mai i crackers, la frutta e le noccioline, che danno tanta energia. Se mi accorgo di non averli con me soffro di attacchi di panico, tanto da dovermeli procurare subito”.

