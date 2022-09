Momento importante in casa di Chiara Ferragni e Fedez: primo giorno di scuola per il piccolo Leone. Il tutto rigorosamente sui social…

Ci raccontano la loro vita quasi passo dopo passo e non potevano far mancare qualche scatto e momento in questa giornata speciale per il loro primogenito. Parliamo di Chiara Ferragni e Fedez che sui social hanno condiviso alcune immagini del primo giorno di scuola del piccolo Leone.

Chiara Ferragni e Fedez: il primo giorno di scuola di Leone

Chiara Ferragni e Fedez

Nonostante qualche recente polemica arrivata proprio a causa “dell’uso dei figli” sui social, Chiara Ferragni e Fedez hanno voluto comunque pubblicare un momento molto importante per la famiglia e per il piccolo primogenito Leone.

Infatti quest’oggi, il bimbo ha vissuto il suo primo giorno di scuola del 2022-23. I Ferragnez hanno scelto di pubblicare alcuni scatti odierni ma anche una simpatica comparazione con quanto accaduto lo scorso anno.

L’imprenditrice digitale ha infatti scritto con tanto di reportage: “Il primo giorno di scuola oggi e il primo giorno di scuola di Leo l’anno scorso”. Nelle immagini si vede come il piccolo sia assolutamente felice di tornare tra i banchi di scuola, cosa che, lo scorso anno, forse anche per l’età, era sembrata un po’ più “tosta”.

Anche il rapper ha voluto, a modo suo, immortalare questo momento. “Entusiasmo da primo giorno di scuola”, le parole dell’uomo che simpaticamente ha fatto vedere come Leone proprio non sembrava contento di posare per una fotoricordo della giornata.

Siamo sicuri che molto presto la famosa coppia ci farà sapere come è andata al piccolo.

Di seguito il post Instagram della Ferragni:

Questo, invece, il post Instagram di Fedez con un altro scatto molto divertente:

Riproduzione riservata © 2022 - DG