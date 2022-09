Il web ha ironizzato sulla sparizione dei Rolex di Francesco Totti per mano di Ilary Blasi, ma il settimanale Chi ha raccontato una nuova verità sulla spinosa questione.

“Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole”: con queste parole Totti, intervistato dal Corriere della Sera, aveva raccontato di essere stato derubato dei suoi Rolex. Ilary, stando alle sue parole, si sarebbe portata via il bottino sostenendo che fosse stato l’ex marito a regalarle gli orologi, sebbene si trattasse di modelli maschili. Dopo le gravi accuse, però, il settimanale Chi racconta un’altra verità su quanto dichiarato dall’ex calciatore.

Totti e Ilary, Chi sul furto dei Rolex

“Sono orologi che Ilary gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La sparizione di quanto contenuto nella cassetta di sicurezza, dunque, non sarebbe altro che una ripicca della Blasi nei confronti dell’ex marito.

Intanto, dopo le dichiarazioni pubbliche di Totti, l’ironia della rete non si è fatta attendere e il web non fa altro che scherzare sulla “guerra dei Rolex”, parodia della celebre “Guerra dei Roses”.

