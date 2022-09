Fabrizio Corona non si ferma e indica Alessio La Padula come amante di Ilary Blasi. Il ballerino, però, non ci sta e attacca l’ex re dei paparazzi.

Dopo l’intervista di Totti, Fabrizio Corona aveva deciso di intervenire a gamba tesa contro l’ex calciatore e Ilary Blasi promettendo di raccontare tutta la (sua) verità sulla coppia. Nelle ultime ore, prima che il suo profilo Instagram venisse bloccato, l’imprenditore ha rivelato di essere stato contattato da Totti e ha indicato Alessio La Padula come amante di Ilary.

Corona affossato da La Padula: volano stracci

Rimasto, suo malgrado, coinvolto nella bufera mediatica del momento, il ballerino, ex volto di Amici, ha scelto di non rimanere in silenzio e di rispedire al mittente ogni tipo di accusa.

“Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? – ha sbottato La Padula – .Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”.

La replica di Corona non ci è stata perché, dopo gli ultimi interventi su Totti e Ilary, Instagram ha bloccato l’account. Non è dato sapere se tale decisione arrivi per aver violato il regolamento del social o sia dovuta alle segnalazioni del suo account da parte degli utenti della rete.

