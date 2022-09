Nella bufera mediatica, Ilary Blasi può contare sul supporto della sua famiglia di origine che, attraverso un post Instagram, ha lanciato un messaggio forte e chiaro.

La separazione che vede coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere l’argomento di gossip più ricercato. Le indiscrezioni sulla vita privata di entrambi proseguono e l’intervista rilasciata dall’ex calciatore non ha fatto altro che alimentare il polverone mediatico. La conduttrice, invece, ha optato per la via del silenzio, ma nelle ultime foto il suo viso – seppur solare – è apparso abbastanza provato. A sostegno di Ilary, tuttavia, c’è la famiglia di origine che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutte le malelingue.

Ilary Blasi in famiglia, il messaggio dello zio

Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram ritrae Ilary Blasi alla festa di compleanno dello zio, Stefano Serafini, fratello della madre della ex signora Totti.

La conduttrice, insieme alle sorelle, alla nonna e alla figlia minore Isabel, ha posato per le foto di rito con la torta. Il viso, smagrito, mostra l’evidente sofferenza della Blasi in questo particolare momento della sua vita.

Ma lo zio, con un messaggio chiaro e preciso, ha lasciato intendere che la conduttrice potrà sempre contare sul sostegno della famiglia, pronta a rimandare al mittente qualunque offesa sul suo conto.

“Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA – ha scritto lo zio di Ilary – . Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato”.

“Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti – si legge – . Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!”.

