La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è più un mistero: lui è stato paparazzato a casa della nuova fiamma con la figlia Isabel.

Francesco Totti è uscito allo scoperto. La sua relazione con Noemi Bocchi è stata ufficializzata e gli amici del Pupone parlano di una importante rinascita. La scorsa estate l’ex calciatore era stato più volte pizzicato a casa della nuova compagna, ma nelle ultime ore il settimanale Chi ha pubblicato delle nuove foto che immortalano Francesco mentre esce dall’abitazione della Bocchi insieme ad alcuni amici…e alla figlia Isabel.

Totti da Noemi con la figlia, come la prenderà Ilary?

In una serata di fine estate, Francesco Totti ha raggiunto Noemi Bocchi a casa e il settimanale diretto da Alfonso Signorini lo ha paparazzato al momento dell’uscita.

Pur avendo scelto la porta secondaria, l’ex calciatore si è mostrato disteso e felice in compagnia di Samanta, amica di Noemi.

Poco dopo è stata la figlia Isabel, l’ultima nata dal matrimonio con Ilary Blasi, ad uscire da casa della Bocchi accompagnata da Emanuele, vecchio – ex – amico della conduttrice Mediset.

Come prenderà Ilary la decisione di Totti di far conoscere alla figlia più piccola la nuova compagna? Tali comportamenti potrebbero non favorire una separazione consensuale.

