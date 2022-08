Michelle Hunziker sarebbe rientrata da sola a Milano e si vocifera che la sua storia con Giovanni Angiolini sia già finita.

Amore al capolinea per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta 5 mesi fa, all’indomani dall’annuncio d’addio tra la showgirl e Tomaso Trussardi. Durante l’estate sono stati avvistati in atteggiamenti bollenti in spiaggia (in Sardegna), ma adesso – secondo Vanity Fair – lei sarebbe rientrata da sola a Milano, e del bel chirurgo non vi sarebbe traccia.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Secondo Chi la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbe durata meno di un batter di ciglia: la showgirl – che finora ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla relazione – è rientrata da sola a Milano, dove avrebbe ripreso la sua vita di sempre (tra impegni di lavoro e le figlie).

Il settimanale di Signorini ha ipotizzato anche che alla base dell’allontanamento tra i due possano esserci stati i loro rispettivi impegni di lavoro e, per la showgirl svizzera, anche quelli familiari. Dopo la rottura da Tomaso Trussardi lei stessa ha pubblicamente confessato l’intenzione di concentrarsi sulle sue due bambine (Sole e Celeste) e vivere questo momento delicato nell’assoluta privacy.

