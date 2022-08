Dopo aver mostrato di essersi sottoposta alle cure per la fertilità, Bianca Balti ha svelato che si farà operare per non rischiare un cancro.

Bianca Balti ha annunciato che in autunno si sottoporrà a un intervento per la rimozione di tube e ovaie perché – secondo i medici – avrebbe una predisposizione a sviluppare il cancro. Nei giorni scorsi la modella si era mostrata mentre si sottoponeva a delle iniezioni per la fertilità, e in molti avevano creduto che fosse in procinto di cercare una terza gravidanza. La realtà, purtroppo, si è rivelata molto diversa.

“L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro”, ha dichiarato Bianca Balti, che ha anche fatto congelare alcuni dei suoi ovociti.

Bianca Balti

Bianca Balti: l’intervento per il tumore

Con grande stupore dei suoi fan, Bianca Balti ha svelato che non starebbe cercando una terza gravidanza e che anzi, nei prossimi mesi dovrà sottoporsi a un delicato intervento per scongiurare il pericolo di sviluppare un tumore in futuro. La modella non ha mai fatto segreto di desiderare un terzo figlio e per questo ha deciso di far congelare i suoi ovociti.

“Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio”, ha precisato la modella nelle sue stories, dove in tanti tra i fan le hanno espresso la loro solidarietà e il loro supporto. In passato anche Angelina Jolie si è sottoposta allo stesso tipo di intervento per scongiurare il pericolo di un tumore.

