Da Pamela Anderson a Melanie Griffith, sono tante le star che hanno deciso di dare un’altra chance ai propri ex sposandoli per la seconda volta: ecco di chi si tratta.

Anche il più burrascoso dei divorzi a volte ha un risvolto inaspettato. Alcune di queste star, ad esempio, hanno deciso di concedersi una seconda chance, sposandosi una seconda volta. Per alcune di loro le seconde nozze sono proseguite meglio delle prime, per altre invece si è trattato di un secondo terribile errore. Di chi stiamo parlando?

Star che hanno divorziato e che si sono risposate

Pamela Anderson e il giocatore di poker Rick Salomon sono convolati a nozze una prima volta nel 2007. Il matrimonio è stato annullato solo un anno più tardi, ma a sorpresa 7 anni dopo i due sono convolati di nuovo a nozze e, questa volta, soltanto per 6 mesi.

Un anno più tardi, secondo TMZ, Pamela Anderson avrebbe ottenuto un’ordinanza restrittiva nei confronti di Salomon che, a suo dire, avrebbe tentato di ucciderla. Sarà vero?

PAMELA ANDERSON

Altrettanto male sono andate le cose tra Melanie Griffith e Don Johnson: si sono sposati sia nel 1976 che nel 1989 (restando divorziati per quasi 13 anni) e insieme hanno avuto anche una figlia (Dakota Johnson).

Nel 1996 Melanie però non ha potuto resistere alla passione per Antonio Banderas, così ha lasciato Johnson ed è convolata a nozze con l’attore spagnolo, con cui è rimasta per i successivi 18 anni.

Nozze bis a lieto fine

A differenza delle coppie naufragate anche dopo le seconde nozze, Jean-Claude Van Damme e Gladys Portugues sono rimasti insieme: i due sono convolati a nozze nel 1987 e hanno divorziato una prima volta nel 1992. In mezzo? Hanno avuto due figli, anche se sembra che ci siano stati diversi tradimenti da parte del famoso attore con la modella Darcy LaPier, amica di Gladys (diventata anche sua moglie nel 1993).

Ci vorranno ben 6 anni perché Gladys Portugues si decida a perdonarlo: ottenuto il divorzio anche da LaPier, nel 1997, i due sono tornati definitivamente insieme, e hanno deciso di sposarsi per la seconda volta il 25 giugno 1999.