Come nelle più belle storie d’amore anche tra questi personaggi vip l’amore è scattato in un batter di ciglia dopo il primo incontro: ecco a chi è successo.

Francesco Totti e Ilary Blasi, Giulia De Lellis e Andrea Damante, Luca Argentero e Cristina Marino: queste sono alcune delle coppie vip che hanno ammesso pubblicamente di essersi innamorate al primo sguardo rimanendo abbagliate da un vero e proprio colpo di fulmine. Oggi molte di queste coppie hanno concretizzato il loro sogno d’amore e ciascuna di esse ha confessato come la passione sia stata tanto travolgente da non poterla ignorare.

Coppie vip unite da un colpo di fulmine

Francesco Totti ha confessato nel salotto tv di Verissimo che avrebbe visto Ilary Blasi per la prima volta in tv, quando ancora era una letterina di Passaparola. “L’ho vista e ho capito che sarebbe diventata mia moglie”, ha detto il calciatore all’amica Silvia Toffanin. Il corteggiamento è stato lungo, ma al colpo di fulmine non si scappa: nel 2005 i due sono convolati a nozze e oggi hanno tre splendidi figli.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Anche tra Luca Argentero e Cristina Marino si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e da allora non si sono più separati. “Io dovevo partire il giorno prima e sono rimasta una notte in più a Santo Domingo per un errore della produzione, Luca arrivava quella sera. A cena è scattato il colpo di fulmine”, ha raccontato l’attrice a Verissimo.

Anche Andrea Damante e Giulia De Lellis fanno parte senza dubbio delle coppie vip tra cui è scoccato il colpo di fulmine: i due si sono incontrati per la prima volta a Uomini e Donne, nel 2016, e la loro storia – per quanto caratterizzata da momenti di crisi – dura ancora oggi.

Giulia De Lellis Andrea Damante

“Quando l’ho vista per la prima volta ho provato qualcosa di simile a un colpo di fulmine, non posso negarlo. Poi, conoscendola, il mio interesse nei suoi confronti è cresciuto e mi sono reso conto che eravamo fatti l’uno per l’altra”, ha raccontato il Dj veronese a Visto.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono sposati dal 2003 e dal loro amore sono nati Mya (nel 2008) e Orlando (nel 2015). Tra i due è stato amore a prima vista, e lo stesso Montrucchio ha confessato a Verissimo:

“Io mi sono innamorato subito, potevamo sposarci anche subito dopo. Ho provato questa emozione appena ho conosciuto Alessia”. Oggi i due sono inseparabili e il loro amore procede a gonfie vele.