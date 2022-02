Nella seconda puntata del suo show, la conduttrice torna a parlare della fine del suo matrimonio con l’imprenditore e di cosa ha comportato nella sua vita.

Michelle Impossibile sta facendo ogni volta il pieno d’ascolti. Dopo la prima puntata in cui c’è stato il bacio tra lei ed Eros Ramazzotti, ora la Hunziker parla della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. La conduttrice spiega che impatto ha avuto su di lei ma anche quanta forza le ha dato.

Le dichiarazioni di Michelle Hunziker

Come riporta Today, nel secondo appuntamento del suo show, Michelle Hunziker parla del matrimonio con Tomaso Trussardi e della loro separazione. La conduttrice dichiara: “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile”.

E ancora: “L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste“. L’imprenditore sceglie ancora il silenzio e sui social non fa alcun tipo di dichiarazione o riferimento alla sua ex moglie.

