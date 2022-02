La ballerina di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina ha abbandonato i social network, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

La ballerina Anastasia Kuzmina ha deciso di dire addio ai social, sconvolta dalla notizia dell’attacco russo in Ucraina, sua patria natale.

Anastasia Kuzmina è, infatti, nata e cresciuta a Kiev, poi naturalizzata italiana con il trasferimento a Bologna. Ovviamente, la notizia di questa mattina dell’invasione ordinata da Putin in Ucraina l’ha scioccata e ha spiegato sui social di stare bene, ma di non volerli più utilizzare per i prossimi giorni.

Una decisione sensata e rispettabile quella della ballerina, preoccupata per tutto quello che sta accadendo in Ucraina, soprattutto per le sorti dei suoi familiari e amici che si trovano lì.

Nelle ultime stories prima di cancellare l’account Instagram, Anastasia ha avvisato i suoi follower di volersi allontanare dai social e ha scritto: “Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”

