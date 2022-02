L’attrice è diventata mamma per la prima volta grazie all’amore con Cooke Maroney ma non ha reso noto il sesso e il nome del bambino.

Jennifer Lawrence è finalmente diventata una splendida mamma. Ad annunciare la notizia è il sito americano TMZ perchè l’attrice non ha ancora postato nulla sui social e non ha reso noto né il sesso e neanche il nome del bambino. Sembra che tutto sia estremamente riservato ma potrebbero emergere nuovi dettagli fra qualche giorno, magari con le prime foto del piccolo o piccola.

Jennifer Lawrence mamma per la prima volta!

Come riporta Fan Page: “Jennifer Lawrence, come fa sapere TMZ, avrebbe partorito nella contea di Los Angeles. Ma il giorno esatto, così come il nome e il sesso del bebè, sono ancora un mistero. Probabilmente la scelta di mantenere momentaneamente segrete queste informazioni è dettata dalla voglia di vivere in intimità la gioia del momento. Un pò come è successo per la gravidanza, di cui l’attrice ha scelto di non condividere praticamente nulla. L’ultima volta che è stata vista con il pancione risale più o meno al periodo di Natale, come riporta il sito americano, quando era stata paparazzata per le strade di New York in compagnia del marito, con un pancione che faceva decisamente pensare che il parto fosse imminente.“

