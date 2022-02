Miriana Trevisan sostiene di aver visto e avvertito un fantasma nella Casa, durante la notte, e di averci anche parlato un po’.

Miriana Travisan comincia a spaventare gli inquilini del GF Vip 6 dicendo di avvertire una “presenza” in Casa. La showgirl comincia a parlare con qualcuno ma nessuno riusciva a vedere il suo interlocutore, è proprio in quel momento che la gieffina spiega di chiacchierare con il fantasma del reality.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le dichiarazioni di Miriana Trevisan

Come riporta Blogtivvu: “Non è la prima volta che i Vipponi evidenziano strane presenze nella Casa di Cinecittà. Questa volta è toccato a Miriana ‘vedere’ uno spirito al GF Vip. Sophie Codegoni ha cercato di saperne di più credendo inizialmente che fosse uno scherzo ed ha fatto delle domande alla ex moglie di Pago, la quale si è limitata a ripetere: “So che c’è un’entità qua”. Come dicevamo in passato, altri Vipponi avevano avuto le stesse percezioni, come nel caso di Cristiano Malgioglio aveva parlato di Gina, il fantasma della Casa di Cinecittà. Altri concorrenti riferirono di rumori sospetti nel loft: Guenda Goria riferì di aver visto una donna vestita di nero. Giacomo Urtis, intervistato da Il tempo riferì: “Strane presenze, rumori. Secondo me c’è un fantasma. Ci credo”.

Sophie ha visto Miriana parlare da sola e le ha domandato con chi stesse chiacchierando, a quel punto la gieffina ha risposto che si stava rivolgendo al fantasma della Casa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG