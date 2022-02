La musica non ha frontiere, non ha barriere, né razza, da qui l’idea di musicista di far esibire due artiste insieme, una russa e una ucraina, come simbolo di pace alla guerra di queste ore.

Il musicista jazz Teo Ciavarella ha ideato un concerto che si terrà questa sera alle 21.30 al Bravo Caffé di Bologna. La sua particolarità è che la pianista russa Oxana Tchijevskaia e la cantante ucraina Alexandra Syrkasheva si esibiranno insieme come simbolo di pace.

Le dichiarazioni del musicista

Come riporta ANSA, Teo Ciavarella dichiara: “Anni fa al Conservatorio di Ferrara feci esperienza di un progetto musicale con una grande orchestra e tra gli ospiti, una cantante araba e una israeliana, ed ho ancora vivi i ricordi emozionanti di quell’indimenticabile concerto. Oggi, in un periodo che annuncia pericoli e sperando che non ci sia la temuta escalation, ho sentito la necessità di riaffidarmi alla Musica, per quel suo ruolo meraviglioso di veicolo di condivisione e unione tra popoli razze e culture“.

E ancora: “Ho chiesto allora alla russa di San Pietroburgo Oxana, mia studentessa di pianoforte al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara laureatasi con 110 e lode più menzione d’onore e all’ucraina di Leopoli Alexandra, attualmente studentessa di canto jazz al Conservatorio Martini di Bologna, di riunirci per celebrare la pace attraverso il canto e i suoni degli strumenti musicali“.

