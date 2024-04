13 anni di matrimonio per Kate Middleton e il Principe William che hanno festeggiato con una foto particolare che ha destato curiosità.

Hanno scelto una foto insieme per festeggiare i 13 anni di matrimonio. Stiamo parlando di Kate e William, Principessa e Principe del Galles. I due hanno condiviso sui social uno scatto in bianco e nero per ricordare il giorno in cui hanno detto il fatidico “sì”. Peccato che l’immagine scelta, e i colori, abbiano generato un vero e proprio caso tra i fan e i sudditi del Regno Unito.

Kate e William, la foto per l’anniversario

Kate Middleton e il Principe William

Per la Famiglia Reale Inglese non è certo un bel periodo. Le condizioni di salute del Re e quelle della Principessa Kate Middleton stanno preoccupando tutti quanti. E allora ecco che con una foto, proprio la Principessa del Galles e il marito, William, speravano di poter far parlare di sé in altro modo. Eppure…

La coppia ha condiviso una foto per festeggiare il 13esimo anniversario di matrimonio ma lo scatto scelto ha fatto molto discutere. Al netto della didascalia: “13 anni fa come oggi“, riferita ad un sentimento sempre intatto, i colori scelti, il bianco e nero, hanno generato grande apprensione e tante reazioni.

La scelta dei colori spaventa i fan

Lo scatto in bianco e nero dei Principi del Galles, infatti, ha subito scatenato tantissime reazioni dei sudditi e dei seguaci social. I colori hanno fatto pensare ad un annuncio drammatico, presumibilmente per quanto concerne Kate.

Per fortuna, però, niente di tutto questo ma, probabilmente, solo una scelta poco azzeccata. “Mi sono spaventata, ho pensato al peggio”, ha scritto una donna sotto al post. “Ma perché il bianco e nero? Aiuto”, ha detto un altro utente. “Ho temuto fosse un annuncio di altro tipo…”, si legge ancora.

Di seguito anche il post Instagram dei Reali Inglesi con i relativi commenti ricevuti: