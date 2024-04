Una giornata speciale per Ilary Blasi che ha festeggiato in ottima compagnia i suoi 43 anni. Ecco in che modo ha trascorso queste ore.

Tanti auguri a Ilary Blasi che in queste ore ha festeggiato i suoi 43 anni. La showgirl ha condiviso sui social diverse foto per mostrare la sua vacanza “in cielo” e non solo in compagnia di Bastian Muller ma anche dei suoi figli…

Ilary Blasi, il compleanno in mongolfiera

Ilary Blasi

Attraverso alcune stories su Instagram e anche un post con tanti scatti, la Blasi ha fatto vedere a tutti in che modo ha deciso di festeggiare il suo 43esimo compleanno.

La showgirl ha fatto vedere diversi scatti in compagnia di Bastian Muller e anche i suoi figli. La donna ha optato per una vacanza visitando la Cappadocia. Non solo. Per lei, anche una gita “in cielo” a bordo di una mongolfiera.

La bella Ilary si è divertita e ha fatto vedere la grande gioia di questi momenti vissuti con le persone a lei più care.

Proprio Muller ha deciso di sorprenderla con una dedica molto romantica. L’uomo ha scelto di sorprenderla con un messaggio dolcissimo e toccante: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice con le foto della vacanza e le tante reazioni dei fan al suo volo in mongolfiera:

La famiglia con lei e Totti…

Come detto, tra un giro “in cielo” e alcune escursioni tra le bellezze locali, la Blasi ha festeggiato gli anni circondata dall’amore di Baastian ma anche accompagnata in questo viaggio in Cappadocia dai tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Intanto, il suo ex, Francesco Totti è andato a Sydney con la compagna Noemi Bocchi. La battaglia a distanza, anche sulle vacanze, tra i due sembra essere ancora in atto…