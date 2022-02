Girano voci su una presunta crisi tra il cantante, vincitore di Sanremo 2022, e la sua fidanzata: il padre di lei fa delle dichiarazioni per chiarire il dubbio.

In base ad alcune dichiarazioni di Blanco, girano dei rumor piuttosto insistenti su una presunta rottura tra lui e la fidanzata Giulia. In un’intervista rilasciata ai microfoni di settimanale DiPiù, Italo, papà della ragazza ha detto la sua svelando dettagli inediti sulla coppia.

Le dichiarazioni del padre di Giulia

Come riporta Blogtivvu: “ Il suocero di Blanco, titolare di una azienda agricola in cui alleva mucche da latte, ha commentato: Vedere Riccardo sul palco dell’Ariston è stata un’emozione fortissima. Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Sono circa due anni che si frequentano. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico. A svelare che i due erano diventati una coppia, è poi stata la madre di Giulia, ex moglie di Italo, il quale ha aggiunto: Mi ha fatto piacere, Riccardo fin da subito mi è sembrato un bravo ragazzo. Mi fido di lui e di mia figlia Giulia.“

Conclusione, sembra che il suocero di Blanco approvi la loro storia e che secondo lui tra loro andrà tutto bene e rimarranno insieme. Che sia davvero così?

