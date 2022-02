Tra il cantante e la fidanzata sta girando una voce insistente su una loro presunta rottura, a causa dalle parole di Blanco in un’intervista.

Durante un’intervista rilasciata a Rtl 102.5, Blanco fa delle dichiarazioni piuttosto ambigue e poco determinate sull’amore. Questo ha fatto intendere che tra il cantante e la fidanzata Giulia le cose non stiano andando bene ma sarà vero?

Le dichiarazioni di Blanco

Blanco ha rilasciato delle dichiarazioni particolari sull’amore, ai microfoni di Rtl 102.5 che hanno fatto intendere ci sia crisi con la sua fidanzata Giulia. Come riporta Fan Page: “Si parla di amore, argomento sul quale Blanco alle domande dei conduttori tentenna non poco. “Tu hai la faccia di uno che è felice in amore”, suggerisce la speaker. “Alti e bassi”, replica il 19enne, dopo un lungo sospiro. La risposta incuriosisce i conduttori che provano di conseguenza ad incalzare sull’argomento, chiedendogli da quanto duri la sua storia con Giulia. “Alti e bassi…sono fidanzato da un anno”, conferma Blanco prima che Mahmood stronchi la conversazione: “Non parliamo di queste cose”.

Eppure tra Blanco e la sua dolce metà sembrava andasse tutto bene, dopo Sanremo 2022. Che ci sia crisi o meno non si ha ancora la conferma del diretto interessato.

