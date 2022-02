L’ex showgirl di Non è la Rai ha fatto una dichiarazione insolita ma che non ha per nulla fatto piacere al web che invoca anche la squalifica.

In confidenza con alcune inquiline, Miriana Trevisan dichiara di sentire o avvertire lo stato di salute di una persona solo guardandola. Queste dichiarazioni associate al tumore, non sono state digerite dal web che la ritiene una frase gravissima e chiede la squalifica della gieffina.

Le dichiarazioni di Miriana Trevisan

Come riporta Blogtivvu, Miriana Trevisan ha fatto delle dichiarazioni molto particolari e delicate. La gieffina dichiara: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico… ma non glielo direi mai!” A questo punto, Nathaly chiede se questa sua “sensazione” ci sia anche in presenza di un tumore e la gieffina risponde: “Se c’ha un tumore, una cosa del genere?“. “Eh…“.

Queste parole della gieffina hanno davvero sollevato un polverone enorme sul web, che si dichiara indignato per aver trattato in questo modo un tema molto delicato. Alcuni chiedono addirittura la squalifica della Trevisan, cosa succederà nella puntata di stasera? Verranno presi provvedimenti? Intanto, Alfonso Signorini non si lascerà di certo sfuggire queste dichiarazioni, sopratutto per la polemica che hanno sollevato.

